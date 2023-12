A Grottazzolina si dimette il revisore dei conti

Il revisore dei conti del Comune di Grottazzolina, per motivi personali come indicato nella lettera di dimissioni, da giovedì 14 ha lasciato il suo incarico. Una decisione che secondo il gruppo di minoranza ‘La Colomba’, potrebbe essere maturata dopo considerazioni di carattere professionale. "Motivi personali con questa classica dicitura – spiega Ivana Pallottini, portavoce della minoranza – il Revisore ha rassegnato le dimissioni immediate. La nostra impressione è che tale decisione sia arrivata dopo un percorso di consapevolezza sul modus operandi dell’Amministrazione, che di ‘stranezze’ amministrative ne ha prodotte in gran quantità. Il revisore che era in scadenza a febbraio 2024, forse per non essere coinvolto in tali ‘stranezze’ ha preferito tirarsi indietro. Sono diversi gli episodi, ma per capire di quali ‘stranezze’ parliamo, vogliamo menzionare due circostanze. La prima risale a qualche mese fa, ovvero le improvvise dimissioni della eccellente funzionaria di Ragioneria, che è stata subito cercata per operare presso gli Uffici del Prefetto. La seconda, sanata solo in questi giorni, magari a seguito delle nostre tante richieste, è quella relativa ad una serie di delibere (alcune risalenti al 2021), di cui esisteva il numero progressivo senza pubblicazione alcuna, senza possibilità quindi di controllare quello che i membri della Giunta avevano deliberato". Situazione che ha richiamato l’attenzione della Minoranza. "Fra queste delibere – continua Pallottini – ci sono opere relative al cimitero e asilo nido con fondi Pnrr. Solo su nostra sollecitazione sono stata svelate. In pratica per mesi e mesi si è operato senza alcuna copertura formale. Il Sindaco ha assunto le funzioni di Responsabile dell’area economico finanziaria, funzione altamente impropria, anche se ad onore del vero consentita per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, ma assai rara nella nostra Nazione. Chiederemo ogni chiarimento, nella speranza di non venire a conoscenza di una situazione contabile delicata per il nostro Comune. Non sarebbe certo una bella notizia per i Grottesi che in questi quattro anni si sia allentato il controllo sui conti pubblici".

a.c.