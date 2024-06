A Jacopo Luciani ‘Menzione d’onore’ per la poesia

E’ stata consegnata a Jacopo Luciani, studente del 5B Liceo di scienze applicate dell’istituto Medi di Montegiorgio, annesso al Polo Urbani di Porto Sant’Elpidio, la ‘Menzione d’onore’ alla poesia. Un riconoscimento consegnato all’interno del Premio letterario ‘Città di Fermo’. Consegnato da Maria Rosaria Omaggio consegnato lo scorso 1 giugno. La poesia di Jacopo Luciani, dal titolo ‘Sinfonia di vita’ ha infatti ricevuto l’importante encomio in occasione della 10° edizione del Premio letterario ‘Città di Fermo’, organizzato dall’associazione ‘Armonica-mente’ con la presidente Nunzia Luciani, il patrocinio del Comune di Fermo, Regione Marche, Biblioteca civica ‘Spezioli’, WikiPoesia, Daimon Edizioni L’Aquila. La cerimonia si è svolta nella splendida cornice della biblioteca cittadina; madrina l’attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio. Presidente di giuria era Susanna Polimanti. Luciani si è aggiudicato una delle menzioni d’onore per la sezione A del premio: ‘poesia in lingua italiana a tema libero’. La rassegna era peraltro articolata in ulteriori cinque sezioni, dedicate alla ‘poesia religiosa’, ‘racconto inedito sul tema’, ‘racconto popolare, leggenda, fiaba’, ‘silloge inedita di poesia’ e premio ‘Daimon Edizioni’. Le oltre venti opere premiate saranno raccolte in un’antologia di prossima pubblicazione. Grande soddisfazione naturalmente per lo studente, che ha dimostrato doti di creatività fuori dal comune, a partire dalla sua passione per la letteratura e la poesia in particolare. A lui i complimenti dell’intera comunità scolastica, a partire dalla dirigente scolastica Laura D’Ignazi, e dal docente di lettere dello studente, l’insegnante Michele Salvatori.

a.c.