A lezione di blues, dalle radici al rock

Anche quest’anno, l’Associazione musicisti di Ferrara Aps propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica tra cui ’Guida all’ascolto’, ’Nero su Bianco’ e ’Classica d’ascolto’ il sabato e la domenica alle 15.30 e le ’Guide all’ascolto’ per bambini il venerdì alle 17.30.

L’incontro di oggi, alle 15.30 nell’aula magna Stefano Tassinari (via Darsena 57) sarà a cura di Roberto Caselli. In questo appuntamento si esploreranno le origini del blues, una delle forme musicali più influenti della storia, analizzandone la nascita e l’evoluzione nel corso dei decenni. Partendo dalle radici africane e dalle tradizioni dei lavoratori afroamericani nelle piantagioni del sud degli Stati Uniti, verrà ripercorsa la trasformazione del blues, dalle sue prime forme rurali al suo impatto sulle metropoli del nord, fino all’integrazione in vari generi musicali. Si cercherà di scoprire i principali stili che hanno caratterizzato la sua evoluzione, dai suoni acustici del delta blues alle sonorità elettriche di Chicago, fino all’influenza che il blues ha avuto sul rock, il jazz e la musica contemporanea.

Roberto Caselli è un giornalista, critico musicale e voce storica di ’Radio popolare’. Ha al suo attivo lunghe e floride collaborazioni con quotidiani, giornali specializzati, enciclopedie e siti web. È stato direttore della rivista ’Hi Folks!’ e del mensile musicale ’Jam’. Tra i suoi numerosi libri – che spaziano tra rock, blues e musica d’autore – si ricordano le monografie su Paolo Conte (Editori riuniti 2002) e Joan Baez (Editori riuniti 2005), ’La storia del blues’ (Hoepli 2015, 2020), Jim Morrison (Hoepli 2016), ’La storia della canzone italiana’ (Hoepli 2018) e ’La storia del rock in Italia’ (Hoepli 2019), con Stefano Gilardino. Su Leonard Cohen ha già pubblicato il saggio ’Hallelujah’ (Arcana 2014) in cui sono commentati tutti i testi. Gli incontri sono ad ingresso libero e hanno come temi la guida all’ascolto dei generi musicali moderni più importanti.

ð: 0532464661