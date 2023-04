A lezione di Cavalcata Nelle scuole arriva il Palio

Quante erano le contrade in cui Fermo era divisa sin dal 1251? Perché oggi le contrade del Palio dell’Assunta sono dieci? A queste e altre domande hanno risposto i referenti del progetto ‘Il Palio si corre a scuola’ realizzato nelle scuole primarie cittadine. Il Priore della contrada Pila, Francesco Catini, accompagnato dalla coppia nobile ha fatto visita alla scuola ‘Sant’Andrea’ dell’Isc ‘Betti’: classe 1ª con le maestre Berna Capuani, Claudia Mercuri, Laura Abbruzzetti, Annamaria Savini; classe 2ª con Silvia Lattanzi, Benedetta Ripani; classe 3ª con Fabiana Tiburzi, Stefania Genovese; classe 4ª con Emanuela Tarquini, Donatella Properzi, Claudia Pelacani; classe 5ª con Francesca Screpante, Paola Mosca: "Abbiamo raccontato la storia della nostra contrada – spiega il referente Pierpaolo Paoloni – l’origine del nome: plurale latino dell’arma del giavellotto o derivazione dalla vasca in cui venivano lavati i panni tanto che il mascherone della fontana rionale compare sullo stemma insieme al motto ‘Sapientia et caritas’. Ancora, dele famiglie nobili dei Paccaroni che guidarono la rivolta contro gli Sforza nel 1446, dei Gigliucci e dei Morroni; dalle arti e corporazioni dei Sarti e Muratori, siamo passati al presente mostrando il tamburo e parlando dei musici e alfieri biancocelesti".

Nella scuola San Claudio dell’Isc ‘Da Vinci- Ungaretti’, invece, si sono recati i rappresentanti della contrada Campiglione: "Insieme al Priore Cristian Malloni, abbiamo parlato della Cavalcata dell’Assunta – riferiscono le referenti Sara Pistolesi e Michela Maroni – di come la contrada giallonera è strutturata, quali sono i valori in cui crede, cosa la caratterizza e del significato del motto ‘Abundantia et Frugalitas’. Dal canto loro, gli alunni della classe 3ª della maestra Milena Palloni, hanno così potuto apprendere le origini della rievocazione cui qualcuno aveva già partecipato attivamente; hanno approfondito il ruolo della corporazione dei Lanai e del gruppo degli alfieri con oltre 40 elementi. Nel rivedere alcuni video ed immagini, rinnovato la gioia per l’ultimo Palio vinto durante l’ultima edizione della corsa dei cavalli proprio da contrada Campiglione, il 15 agosto dello scorso anno".

Gaia Capponi