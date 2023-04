A lezione di difesa del mare

Guardia Costiera, ieri l’incontro con gli alunni delle quarte classi delle elementari. I bambini seduti sulla sabbia hanno ascoltato la storia dell’Anmi, riferito chi sono i suoi soci, quasi tutti ex marinai, quali attività svolge per lo più collaborando con il Comune e con il Circomare. Il comandante Caluisi ha spiegato ai bambini i tipi di pesca che si svolgono a Porto San Giorgio soprattutto quella con lo strascico e le vongolare e accennato anche ai vivai di cozze. Poi, prendendo spunto dalle dichiarazioni di un bambino che ha riferito di andare a pesca insieme al nonno con la barca anche vicino alla piattaforma, ha fatto presente che la legge non lo consente e che uno dei compiti della guardia costiera è proprio quello di controllare che la norma sia rispettata. Ma le funzioni principe di un guardia costiera sono il contrasto all’inquinamento, quindi la salvaguardia dell’ambiente e il soccorso in mare.