A lezione di legalità con Luigi De Magistris

E’ stata una bella lezione di legalità quella cui hanno assistito gli studenti del polo ‘Urbani’ (gli alunni delle sedi di Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio erano collegati da remoto) col magistrato, ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, autore del libro ‘Poteri Occulti’.

"Bisogna parlare ai ragazzi con semplicità e con verità per conoscere la storia della democrazia, i diritti e purtroppo anche le stragi per non dimenticare. I ragazzi hanno bisogno di sapere che non tutti sono corrotti, che esistono persone e istituzioni che servono lo Stato con coraggio e onestà. E’ qui che si gioca la partita del futuro, dando agli studenti una mano per avere gli strumenti per scegliere".

A livello di politiche governative "le proposte che si stanno mettendo in campo indeboliscono l’apparato giudiziario, non rafforzano la sicurezza, c’è molta propaganda. Basti pensare alla cancellazione dell’abuso d’ufficio che è come una garanzia d’impunità per il potere. Ai ragazzi va spiegato che la legge è uguale per tutti".