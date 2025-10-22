A Lido San Tommaso. Approvato il progetto per un nuovo asilo nido: "Promessa mantenuta"

Il sostegno alle famiglie passa per i servizi, per i luoghi che davvero aiutano i genitori, per spazi educativi di qualità. Ecco perché l’arrivo di un nuovo asilo nido in città è una bella possibilità. Dopo la realizzazione della struttura di Campiglione che sarà presto completata, se ne costruisce un altro, per la precisione a Lido San Tommaso. La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della struttura, che sorgerà accanto a quella già esistente. L’opera sarà finanziata nell’ambito del Pnrr Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, a seguito della partecipazione del Comune di Fermo all’Avviso pubblico "per l’adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell’ambito del Pnnr". L’importo dell’opera è di 530 mila euro di cui 192 mila con decreto del Ministero Istruzione e Merito, per il resto cofinanziato dal Comune. Sarà una piccola realtà, fa sapere il sindaco Paolo Calcinaro, un impegno preso che è stato mantenuto: "Ora può partire la gara per la realizzazione di questa struttura adiacente alle scuole già presenti a San Tommaso. Un altro "pezzetto" che fa crescere la nostra comunità". "Un nuovo asilo nido comunale, questa volta sulla costa, che si somma a quello già operativo da qualche anno ormai a Sant’Andrea ed a quello in via di conclusione a San Claudio di Campiglione, ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani, sarà una scuola che avrà un collegamento con quella attuale, sarà moderna e funzionale, verrà realizzata secondo gli standard per questo tipo di strutture e per gli alunni che ospiterà, dando comfort, spazi, contatto con il verde": Per favorire l’accessibilità alla struttura e rendere lo spazio esterno dedicato facilmente raggiungibile si è scelto di collocare il nido a piano terra, la struttura verrà quindi posizionata nella zona a sud-ovest dell’area libera esterna; l’accesso sarà dedicato, sfruttando un varco già esistente che porterà, tramite un camminamento, all’ingresso principale. La struttura sarà collegata con quella esistente, Per quanto riguarda le forme del progetto, si è cercato di creare una struttura che ben si armonizzasse con il contesto e con gli edifici esistenti, perché sia per i piccoli utenti e per le loro famiglie uno spazio di bellezza, di sicurezza, di crescita in armonia.