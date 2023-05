A Magliano parte il servizio ’porta a porta spinto’

Il 5 giugno entrerà in funzione a Magliano di Tenna il nuovo servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, un piano di porta a porta spinto con l’introduzione di alcune novità che permetterà anche di incrementare la percentuale di raccolta differenziata. Nei gironi scorsi si sono tenuti degli incontri pubblici per informare la popolazione sulle nuove modalità del sistema: la consegna di nuovi secchi destinati alle varie tipologie di rifiuti ma soprattutto su come accedere ai servizi. "E’ stata la ditta Ecoinnova ad aggiudicarsi l’appalto – dichiara il sindaco Pietro Cesetti –. Si tratta di una formula di raccolta porta a porta spinto che dovrebbe incrementare anche la differenziata, attualmente siamo intorno al 70%, ma esiste margine di incremento. Ci sono poi delle novità: prevista la raccolta differenziata dei metalli insieme al vetro. Una volta al mese sarà possibile smaltire anche il verde frutto di sfalcio e potature e comunque sarà sempre possibile depositarlo preso l’ecocentro comunale. Sarà attivo un servizio di pulizia delle strade e delle caditoie, nel centro storico con gli operatori a piane tramite l’ausilio di spazzolatrice meccanica. Inoltre su prenotazione sarà possibile organizzare il ritiro di immobili ingombranti ed elettrodomestici". Per info il numero verde è 800 983 733.

a.c.