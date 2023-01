A Montappone parte la riqualificazione dell’impianto sportivo

Sono stati affidati in questi giorni i lavori per la riqualificazione di una parte dell’impianto sportivo Europa di Montappone, l’opera servirà a dotare l’area di nuovi servizi e migliorare il campetto di calcetto in sintetico già esistente. Il progetto è stato realizzato attraverso un finanziamento dei Fondi Pnc per un valore di circa 500.000 euro che avrà la funzione di migliorare le fruibilità di un’area molto utilizzata specie nel periodo primaverile ed estivo per attività sportive e di ritrovo. "Già da qualche anno che avevamo pensato di realizzare una copertura per il campo di calcetto dell’impianto Europa – spiega il sindaco Mauro Ferranti – e quando abbiamo avuto l’occasione ci siamo attivati per presentare un progetto e partecipare al bando. Tutte le procedure tecniche sono state espletate e da qualche giorno abbiamo affidato i lavori alla ditta risultata vincitrice, le condizioni meteo avverse hanno fatto slittare la data di avvio dei lavori, ma ormai il programma è partito. Il progetto prevede di realizzare una copertura fissa per il campo di calcetto, che sarà provvisto anche di un adeguato impianto di riscaldamento e di un nuovo impianto di illuminazione, questo consentirà di utilizzare il campetto anche in inverno in tutta comodità. La copertura però possiede una peculiarità, tutti pannelli laterali possono essere rimossi quindi in estate sarà aperto. Con lo stesso finanziamento inoltre è prevista la realizzazione di una tribuna che sarà realizzata nel dislivello che collega le due parti dell’impianto sportivo. La gradinata sarà funzionale ad ospitare gli spettatori. Siamo fiduciosi di poter riconsegnare l’opera alla popolazione entro l’estate".