A Monte Urano gli studenti dell’infanzia diventano registi e attori

Sono terminate le riprese del cortometraggio denominato ‘Farah’, realizzato e interpretato dai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia dell’Ic di Monte Urano. Il cortometraggio è inserito nel progetto ‘La magia del cinema’, vincitore del finanziamento ‘Cinema per la scuola’, come strumento di educazione per i bambini promosso dal Mic (Ministero della Cultura) e Mim (Ministero dell’Istruzione e del Merito). La storia è dedicata al tema dell’accoglienza e dell’amicizia nel mondo dell’Infanzia e con un richiamo al fenomeno del bullismo.

Il progetto è stato sviluppato durante il laboratorio ‘Ciak, si gira!’ dove i bambini, guidati dalla regista e docente Silvia Luciani, hanno elaborato le scene. La preparazione alla recitazione è stata affidata all’associazione Look Up Aps, i bambini (71 in tutto), hanno preso parte alla recitazione. Il cortometraggio è stato diretto da Silvia Luciani, con produzione di Officine Mattòli, fotografia Alessandro Muscolini, suono e montaggio Michele Conti, operatori Lorenzo Raponi e Alessandra Tupini, coordinatore Elena Fioretti con il supporto di Mirco Abbruzzetti, per la scenografia Diana Fagiani. L’opera nel mese di giugno sarà presentata al pubblico. Le docenti ingraziano inoltre i partner che hanno reso possibile la realizzazione del cortometraggio: Civitanova Film Festival; Museo nazionale del Cinema di Torino; Circolo del cinema Metropolis; Museo Cinema a Pennello; gli Ambiti Sociali XIX e XX, i comuni di Monte Urano, Rapagnano, Magliano di Tenna e Torre San Patrizio.