A Monte Urano ’Scendiamo in campo’ con l’Azione Cattolica

Giornata importante quella di oggi all’insegna della preghiera e della convivialità ma soprattutto della voglia di vivere e giocare insieme per tanti giovani e giovanissimi a Monte Urano. L’Azione Cattolica Italia dell’Arcidiocesi di Fermo organizza infatti oggi proprio nel centro calzaturiero la tradizionale Festa degli Incontri 2023 denominata ’Scendiamo in campo’. Una giornata dunque a tutto tondo in cui i ragazzi che frequentano l’Azione Cattolica nelle parrocchie dell’Arcidiocesi di Fermo, con la partecipazione degli educatori e anche quella dei genitori, si ritroveranno per fare festa tutti insieme con un programma che prenderà il via nel primo pomeriggio. Il ritrovo è alle 15 con l’accoglienza per tutti i gruppi che interverranno. Seguiranno i saluti istituzionali di rito per il benvenuto a tutti quanti i partecipanti. Alle 16 è in programma un momento di preghiera iniziale per tutti quanti. Prenderanno poi il via i giochi.