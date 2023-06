A Monte Urano si naviga più veloce

Presentata nei giorni scorsi a Monte Urano, un’opera indubbiamente importante che andrà a facilitare e rendere più smart il lavoro delle aziende monturanesi. È stato realizzato il cablaggio della fibra ottica presso la zona industriale, grazie all’iniziata di Fibre Connect e Getby: per un parco clienti potenziale di 140 aziende con nessun costo vivo a carico del Comune. La sindaca Moira Canigola, presente insieme a Lara Millevolte che si è occupata degli aspetti tecnici, ha sottolineato come "Getby e Fibre Connect ci hanno chiesto di poter cablare e portare la fibra qui e avremo la zona industriale completamente fornita e accessibile. La possibilità che si ha con la fibra di allargare i propri mercati è assoluta e per ringraziamo l’intraprendenza degli operatori che si sono mossi". Presente l’ad di Fibre Connect Renzo Ravaglia: "Grazie al comune che ha compreso l’importanza della fibra ottica per il proprio tesuto imprenditoriale. Questa scelta di cablare le aree artigianali e industriali nasce da una ricerca in merito da cui abbiamo dedotto che ci fosse un mercato importante in questo senso. Un piano di investimento di centinaia di milioni di euro, quest’anno previste 120 aree industriale: Monte Urano è una delle prime realtà a rispondere. Saremo anche a Porto Sant’Elpidio e grazie al nostro partner Getby che ci sta dando una grande mano".

Ad occuparsi di portare la linea nelle case un operatore locale ma di grande esperienza come Getby, presente il presidente Fabio Verdecchia. "Stanno finendo il lavoro i tecnici, collegheremo i primi clienti entro giugno. La nostra snellezza ci porta ad essere molto rapidi in questo genere di servizi. Conosciamo bene questa realtà ed stata una buonissima opportunità colta al volo, sperando di continuare anchealtrove".

Gli fa eco l’ad di Getby Fausto Bottoni: "L’azienda di Monte Urano avrà le stesse opportunità di una azienda di una grande città, investire qui sarà come farlo in una metropoli, con una qualità di vita decisamente migliore. Un progetto all’avanguardia: 10 giga di trasporto, un operatore locale che direttamente gestisce e che risponde da San Marco Paludi con assistenza in loco. Questa collaborazione ha portato ad allargare le nostre opportunità anche nel maceratese e nell’ascolano. Stiamo già contrattualizzando le aziende, non ci sono costi di attivazione e il vaucher aziende che da un vantaggio per due anni con promozioni importanti. È un’opportunità per le aziende e anche per noi indubbiamente".

