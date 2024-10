A Monte Urano un weekend col Festival del Disegno

Torna sabato e domenica

il Festival del Disegno a Monte Urano per quella che sarà la sesta edizione di una rassegna che ha saputo crescere con il tempo e aumentare di prestigio e partecipazione, organizzata da L’Alveare Onlus con il patrocinio del Comune di Monte Urano. Un Festival di caratura nazionale, che abbraccia tantissime località italiane tra cui appunto Monte Urano che ha fin da subito aderito a questa iniziativa. Il festival avrà inizio sabato dalle 15 alle 17 presso i giardini pubblici con il corso di acquerello per adulti, dal titolo "Non chiederti come si fa, senza provarci" tenuto dal professor Ciccaleni, una delle anime autentiche di questo evento. Programma intenso quella della domenica. Dalle 10 alle 12, sempre presso i giardini pubblici, il corso di acquerello che in questa circostanza sarà dedicato ai bambini a partire dai sei anni. Un’introduzione al magico mondo dell’acquerello per i più piccoli sempre presi per mano dal professor Ciccaleni. Nel pomeriggio poi doppio appuntamento iniziando dalle 14 con lo Sketiching Urbano per le vie del centro, con Cartoline da Monte Urano, campi e tratti astratti: la possibilità di immortalare scorci propri del centro storico cittadino. Presso i giardini pubblici invece è prevista la lettura del libro "I colori delle emozioni con attività di ccollage alla scoperta delle emozioni, ovviamente rivolte ai bambini dai 4 ai 7 anni. Durante l’ecvento e solo su prenotazione la possibilità di visite guidate per scoprire la bellezza di Monte Urano e l’esposizione permanente del maestro Sandro Trotti pressso il comune di Monte Urano.