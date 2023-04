A Montefalcone Appennino quattro telecamere di ultima generazione

L’Amministrazione

di Montefalcone Appennino, guidata dal sindaco Giorgio Grifonelli, ha potenziato il sistema di video sorveglianza istallando 4 nuove telecamere di ultima generazione. Il tutto è stato possibile partecipando ad un bando indetto del Ministero dell’Interno, il comune montano è stato inserito nella graduatoria ricevendo un finanziamento a fondo perduto di 25.000 euro. "Esiste già un Piano di video sorveglianza e quando si è presentata l’occasione - spiega Giorgio Grifonelli – abbiamo presentato un progetto molto dettagliato che ci ha consentito di entrare nel secondo stralcio di finanziamenti. Abbiamo studiato un Piano che tenesse conto di tutte le aree del territorio per dare una copertura totale, in questo intervento sono state istallate 4 telecamere di ultima generazione ad alta definizione e predisposte per la lettura delle targhe, già operative in tre luoghi di accesso del paese: San Lorenzo, Vignola e Faveto che avranno la funzione di monitorare e rendere più sicura la comunità. Queste vanno ad aggiungersi alle telecamere già presenti nel centro storico, che però hanno una funzione differente di monitoraggio, ma che contribuiscono a rendere il territorio più sicuro". Questo però è solo un passo intermedio, infatti, l’amministrazione sta già valutando altre possibilità. "E’ nostra intenzione se ci saranno le condizioni di partecipare ad altri bandi destinati alla video sorveglianza – conclude Grifonelli – per allargare il sistema di monitoraggio del territorio, raggiungendo le frazioni, ma anche i siti di interesse storico e ambientale". Sono molti i comuni del Fermano che negli ultimi mesi, partecipando allo stesso bando, hanno provveduto a potenziare i rispettivi sistemi di video sorveglianza, molto utili alla forze dell’ordine in un ottica di prevenzione.

Alessio Carassai