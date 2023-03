A Montefortino il ’Moto incontro di fine inverno’

Atteso da centinaia di bikers di tutte le Marche e non solo, si terrà domani a partire dalle 9 al santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino il tradizionale ‘Moto incontro di fine inverno‘. Un appuntamento che per questioni legate alla pandemia veniva rimandato da tre anni, ma che rappresenta un punto fermo per tutti gli appassionati di moto. Infatti il moto incontro di Montefortino unisce due elementi molto sentiti: come viene indicato dal nome stesso la fine dell’inverno e quindi l’inizio della stagione dedicata alla due ruote di ogni tipo: scooter, moto da turismo, stradali, fuori strada, quad e anche preziosi pezzi d’epoca come vespe o sidecar, ma soprattutto intorno alle 12 il custode del santuario padre Gianfranco Priori, al termine della santa messa impartirà una solenne benedizione a tutti i motociclisti e moto. L’evento è stato organizzato dalla collaborazione dei moto club ‘Biker Cave’ e ‘Guido Paci’ con il patrocinio del Comune di Montefortino e della Fmi, le iscrizioni partiranno domani alle 9 sono previsti anche gadget e bevande, alle 11 ci sarà la santa messa con successiva benedizione per terminare con un pranzo sociale. Per info e prenotazione contattare 335-7461329 oppure 328-8930440.