A Montegiorgio c’è Macchini

La nuova opera del montegiorgese Michele Macchini, insieme alla Compagnia ‘Il profumo dei legni’ e in collaborazione con il ‘Cine Manzoni’, esordisce al Teatro Domenico Alaleona. L’opera dal titolo ‘La guerra, lu dentista, le gajine… e llu poru Pie’ sarà portata in scena oggi alle 21,15, si tratta della prima uscita assoluta per questo spettacolo ed anche per questo motivo c’è tanta curiosità. Una commedia dialettale molto divertente interpretata da tutti attori Fermani, e questo è il secondo elemento di richiamo, un’opera che quasi sicuramente sarà riproposta anche in altri teatri e piazze del territorio. "E’ una commedia completamente nuova – racconta Michele Macchini – che prende spunto dalle opere dello scrittore e drammaturgo Achille Campanile, riscritte e adattate in chiave marchigiana" Per info 333-4976110.