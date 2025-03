A Montegiorgio i cori delle elementari

Si terrà a Montegiorgio la prima edizione della ‘Rassegna Nazionale dei cori delle scuole elementari’. L’iniziativa è stata annunciata ieri presso palazzo Passari di Montegiorgio alla presenza dell’assessore alla cultura Michela Vita, la dirigente dell’Isc ‘Cestoni’ di Montegiorgio Alessandro Pernolino; la dirigente dell’istituto ‘Da Vinci – Ungaretti’ di Fermo Maria Teresa Barisio; Giacomo Morroni referente della rassegna nazionale e Cinzia Greco docente che si occuperà della parte formativa sia per la parte relativa alla rassegna mentre il convegno che si svolgerà a Fermo il 16 maggio sarà rivolto a docenti e formatori su musica e neuroscienze. All’interno del progetto ‘Cre-Attiva-Mente’ sviluppato nel programma del Polo ad orientamento artistico e performativo di cui fanno parte i due istituti, previste una serie di iniziative di formazione e che mirano a valorizzare e sviluppare le peculiarità degli alunni e proprio in questa direzione è stata pensata la ‘Rassegna Nazionale dei cori delle scuole elementari’, che si svolgerà proprio a Montegiorgio dal 14 al 17 maggio, con cori composti da alunni delle scuole elementari, con lo scopo di diffondere il messaggio universale ispirato al concetto di musica come elemento di aggregazione, solidarietà, inclusione e uguaglianza. Potranno partecipare i cori composti da alunni di scuola elementare composti da un minimo di 10 ad un massimo di 30 elementi, i cori dovranno essere nati all’interno delle scuole sotto la guida di insegnanti o esperti esterni.

Alla rassegna potrà prendere parte un solo coro per ciascuna istituzione scolastica fino ad un massimo di 30 cori. L’ammissione avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande di partecipazione, i cori si esibiranno al Teatro Domenico Alaleona in base all’ordine stabilito dalla Commissione artistica che verrà appositamente istituita. Tutti i gruppi interessati a partecipare al concorso dovranno inviare alla mail apic82600x@istruzione.it il modulo di adesione entro il 31 marzo di quest’anno, entro il 21 aprile le scuole saranno contattate per la conferma dell’adesione al concorso e saranno precisate tutte le modalità, come il fatto che ogni coro potrà portare un massimo di tre brani per una durata complessiva di 15 minuti. Già da tempo l’assessore Michela Vita ama definire ‘Montegiorgio la città della Musica’ per la sua lunga tradizione storica e culturale, a cui si aggiungerà anche questo tassello.

Alessio Carassai