A Montegiorgio la croce del Giubileo

La Confraternita di Misericordia porta a Montegiorgio e nel Fermano una piccola parte del Giubileo. Domenica una delegazione della Misericordia ha presenziata in piazza San Pietro a Roma alla funzione ufficiata dal Cardinale Michael Czerny dedicata allo spirito di servizio delle Misericordie d’Italia in occasione del ‘Giubileo del Volontariato’. Un momento molto intenso sotto il profilo umano e spirituale per migliaia di volontari provenienti da tutta Italia. "Sull’esempio di Gesù – ha ricordato il Cardinale Michael Czerny - voi servite il prossimo senza servirvi del prossimo. La vostra dedizione infonde speranza a tutta la società. Per strada e tra le case, accanto ai malati, ai sofferenti, ai carcerati, con i giovani e con gli anziani, la vostra dedizione infonde speranza a tutta la società". La visita nei prossimi giorni avrà effetti anche nel fermano.

"Una parte della delegazione è arrivata al sabato per partecipare ad un evento formativo istituito dalla Misericordia nazionale – spiega Cristiano Bei, governatore della Misericordia montegiorgese – nell’occasione abbiamo presentato il progetto della Misericordia Academy, in cui sensibilizziamo i giovani ai valori del volontariato direttamente a scuola, ma anche per formare alle procedure di base del primo soccorso. E’ stata una occasione utile per scambiare esperienze e magari istituire progetti di collaborazione. Domenica invece si è svolta con un bellissimo momento in piazza San Pietro, con la recita del rosario, santa messa e successivamente abbiamo attraversato la porta santa. E’ stato un momento di grande spiritualità, che ci ha riportato tutti alle origini della nostra attività rivolta al prossimo". Questa trasferta ha consentito alla Misericordia, in collaborazione con la Fratres, di portare a Montegiorgio la ‘Croce Icona del Giubileo’ una croce in legno d’ulivo benedetta dal Papa Francesco che sarà ospitata a Montegiorgio dal 15 al 17 marzo.

Ecco il programma: sabato 15 alle 21 ci sarà arrivo dell’Icona nella sede delle Misericordia e recita del santo rosario; domenica 16 marzo l’Icona sarà trasferita nella chiesa di San Giovanni dove si terrà una cerimonia ufficiata dal vescovo Monsignor Rocco Pennacchio e dopo la santa messa, saranno benedette due nuove ambulanze; alle 18 l’Icona sarà trasferita nella chiesa di San Paolo di Piane.

Infine lunedì 17 l’Icona sarà ospitata per un incontro nella parrocchia di San Giovanni alla presenza del gruppo scout e dell’azione cattolica.

Alessio Carassai