A Montegiorgio la festa per i 40 anni della biblioteca comunale

La biblioteca comunale di Montegiorgio intitolata a Monsignor Germano Liberati, festeggia i 40 anni di attività, per celebrare l’evento oggi si terrà una speciale giornata di lettura e animazione. Nel dicembre del 1983 la biblioteca comunale di Montegiorgio apri ufficialmente le porte nel mezzanino di palazzo Passari in piazza Matteotti per volontà dell’allora Amministrazione e di un gruppo di volontari.

Nel corso degli anni, la biblioteca è diventata a tutti gli effetti un servizio per i cittadini montegiorgesi e un riferimento per tutta la media Valtenna con i suoi ventimila volumi per tutte le età e per tutti i gusti: narrativa, saggistica, ampio settore di interesse locale riferimento per molti studiosi e una ricca sezione ragazzi frequentatissima dai bambini e dalle scuole. Si è dotata, inoltre, di personale professionale e organizza annualmente molte iniziative culturali che animano il paese come: ‘Librovivo’ e ‘Maggio dei libri’. Grazie al suo ruolo e alla sua vivacità nel 2022 la biblioteca è riuscita ad ottenere l’importante contributo ministeriale del bando ‘Città che legge’ grazie al quale, nel 2023 ha realizzato e sta per avviare ulteriori iniziative come passeggiate letterarie, gruppi di lettura, panchine smart e letterarie, bookpoint. Per celebrare questo traguardo, oggi con inizio alle 15, ci sarà una apertura straordinaria dedicata a grandi e piccini, chiamati a sfidarsi in tornei di giochi in scatola, tombolate con gadget, ricchi premi e torta finale. "La biblioteca è un’importante istituzione per tutto il territorio – commenta l’assessore alla cultura Michela Vita – e nel tempo per effetto del lavoro che svolge, ha contribuito ad ottenere il riconoscimento di ‘Città che legge’. Con i suoi migliaia di volumi, la biblioteca è viva e contribuisce allo sviluppo delle future generazioni. Leggere un libro rappresenta un viaggio per viaggiatori pazienti, i ragazzi sono abituati alle connessioni social, leggere un libro invece significa rallentare, gustare e acquisire nozioni, storie e luoghi diversi. Stiamo lavorando per allestire nel prossimo futuro spazi più ampi e funzionali dove trasferite la biblioteca".

Alessio Carassai