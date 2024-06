A Montegiorgio musica fino all’alba: "Colazione mentre il sole sorge"

La festa della musica è trova casa a Montegiorgio, per due giorni carichi di emozione. La festa internazionale dedicata alla musica è nata in Francia nel 1982 e si celebra nel giorno del solstizio d’estate. Partendo da queste indicazioni Montegiorgio ha realizzato un programma fitto di eventi, esibizioni e musica che accoglie curiosi, turisti, appassionati di musica e non sola per passare una due giorni unica, che culmina con l’alba. Si tratta di un appuntamento fisso ormai da quattro anni. E infatti, negli anni l’esperienza ha portato a poter realizzare un ricco cartellone per oggi e domani. Quello che è possibile trovare nel centro storico di Montegiorgio è un evento quest’anno dedicato alle bande musicali, proprio qui dove è nata la banda Domenico Alaleona che è una realtà fortissima e molto apprezzata ovunque. La presidente della banda, Francesca Sbarbati, spiega che il teatro della manifestazione sarà il parco del Tignio. L’orario di inizio è previsto per oggi pomeriggio alle 19,30 con un suggestivo concerto con il sole che cala, protagonista il colo polifonico Alaleona.

Il concerto della banda sarà dedicato alla ricerca della pace, quella tra i popoli ma anche nel cuore di tutti: "E’ facendo parte di una banda che si capisce come stare insieme, all’insegna della passione per la musica, sia l’unico modo per risolvere i problemi, spiega ancora la presidente, possiamo contare sulla generosità di bravissimi musicisti che si mettono a disposizione del tutto gratuitamente". In serata a Cerreto nella chiesa di Santa Maria delle Grazie un concerto dedicato alle sonate e alle canzoni del ‘600, nel chiostro di Sant’Agostino prevista la musica di Dario Aspesani e Lara Giancarli. Domani invece ci sarà il tempo del ricordo, con l’intitolazione della piazzetta di Frattuccia al poeta Agostino Scaloni, alle 18,30 e a seguire l’esibizione del coro folk Montejorgio cacionà che ha musicato le poesie di Scaloni, un momento di grande intensità ed emozione per un artista amato.

Alle 19,45 ci si emoziona con la chitarra classica di Giordano Moriconi, in serata al chiostro di Sant’Agostino si esibiscono le donne in armonia, le Bohemiennes, dirette da Manuela Cosenza Liberati, un progetto tutto al femminile che ha attraversato il territorio con tanti eventi di qualità e momenti buoni per donare gioia, colore e pensieri positivi. In piazza Matteotti alle 21 il concerto estivo della banda Alaleona, diretta da Gianluca Sartori, con spazi di danza e la partecipazione della junior band. Tante ancora le sorprese, i momenti di cultura e di approfondimento, gli spazi per gustare qualcosa di buono, sempre pensando alla musica. Si va avanti fino a notte fonda, al parco, con la musica di Rodolfo Spaccapaniccia e tante altre sorprese. Ma la chiusura sarà la vera chicca: dopo la due giorni di evento si arriverà alle 5 del mattino di domenica e i presenti potranno gustarsi una colazione accompagnati dalla luce dell’alba e dalla musica dei Tom San Jazz.

Angelica Malvatani