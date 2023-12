A Montegiorgio ogni sera un concerto

Ogni sera un concerto in attesa del Natale. Si parte domani alle 20 in piazza Matteotti nei locali della cantina ‘Sassinpiazza’ con il concerto di Ivano Andreozzi, in ‘Acustic Solo Show’, concerto solista per ripercorrere le melodie e i ritmi dei brani più celebri dei cantautori popolari degli Stati Uniti. Una serata da trascorrere in compagnia, ascoltando buona musica e gustrando buon vino. Sabato invece alle 21 nella chiesa di San Michele Arcangelo nel centro storico di Montegiorgio, si terrà l’annuale appuntamento con il ‘Concerto di Natale’, organizzato dal polifonico Domenico Alaleona di Montegiorgio diretto dalla maestro Mita Bassani. Il concerto del coro polifonico è divenuto nel tempo un appuntamento molto seguito, perché oltre ai classici canti ti Natale, garantisce un ampio repertorio di musica popolare italiana ed internazionale che regala emozioni ai tutti i presenti.