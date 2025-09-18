A Montegranaro finisce senza reti, Fermana fuori dalla Coppa

0

(4-3-1-2): Fatone; Chimezie, Capdoaglio, Alidori, Stortini (22’ Proesmans); Evangelisti, Gomis, Scoppa (10’ st Busato); Pomiro (20’ st Ciarrocchi); Rotondo (35’ st Urbinati), Ruggieri All. Mengo

FERMANA (4-2-3-1): Valente; Scanagatta, Kieling, Rodriguez, Saviano 44’ st Dicembre); Morelli, Maquisse (10’ stBruno); Solinas (30’ Guti), Cicarevic (1’ st Pulpito), Frinconi; Solmonte (1’ st Petronelli) All. Gentilini

Arbitro: Cesca di Macerata

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti Maquisse, Capodaglio. Espulso Scanagatta 49’ st. Recupero 4’pt, 6’ st.

Il Montegranaro festeggia il passaggio del turno eliminando la Fermana nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. Il derby fermano dunque sorride agli uomini di Mengo che fa molto turn over, mette dentro i nuovi Gomis e Ruggieri per fare gamba e soffre un po’ solo nel finale quando Guti si rende pericoloso per gli ospiti. Fermana che ha provato a cercare la rimonta con una formazione offensiva come sempre in avvio ma non ci sono state occasioni di rilievo soprattutto nel primo tempo. L’ingresso di Guti ha senza dubbio portato maggiore verve alla squadra di Gentilini e proprio lo spagnolo ha quasi riaperto la qualificazione nei secondi finali della sfida con un colpo di testa che solo un ottimo Fatone ha saputo disinnescare. Si gioca sotto un caldo ancora molto vicino a quello estivo e i ritmi non possono essere alti nella prima parte di gara in particolare dove le squadre spingono ma non trovano sbocchi. Nel primo tempo le due cose degne di nota sul taccuino sono i due infortuni: da una parte Solinas per un probabile problema alla caviglia, dall’altra Stortini che dopo un allungo poderoso sente tirare e si ferma. Da segnalare la presenza dei tifosi della Fermana, come sempre, e non mancano i consueti cori verso la proprietà della Fermana, già ben conosciuti fin dallo scorso anno.

Nella ripresa i cambi e un certa stanchezza allungano gli spazi e hanno il merito di creare qualche brivido. Fermana ci prova, Montegranaro che riparte ma gli etsremi difensori sono poco impegnati. Valente è attento in uscita su Rotondo, dall’altra parte Guti prima scalda il mancino con un paio di conclusioni alte. Poi su piazzato dalla destra non trova la testa di Rodriguez e nel finale si mette in proprio con un colpo di testa che esalta Fatone che gli dice di no. Finale anche acceso nei toni con qualche litigata in campo e un accenno di rissa nel finale che costa il rosso ad uno Scanagatta nervoso. Alla fine Montegranaro che esulta e Fermana che non avrà più impegni infrasettimanali in Coppa Italia ma per entrambe la testa è già a domenica: canarini in campo a Trodica contro una big, Montegranaro che farà visita all’attuale capolista Fabriano Cerreto.

Roberto Cruciani