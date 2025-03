A Montegranaro ‘Parole e immagini: il cinema da leggere in biblioteca’

Un modo originale e coinvolgente per frequentare la biblioteca comunale è offerto dall’iniziativa che prende il via domani sera (ore 21) e che si prefigge di accompagnare i presenti in un viaggiare tra parole e immagini. La rassegna si chiama ‘Parole e immagini: il cinema da leggere in biblioteca’ ed è promossa dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca ‘Conti’ e con l’associazione culturali +Artisti Eps. In tutto sono tre appuntamenti, tutti a ingresso libero, in cui Giuseppina Gazzella, cantante, autrice e speaker della rubrica ‘Tra le righe’ di Radio Fm1, accompagnerà il pubblico in un viaggio che parte dalle parole per arrivare, appunto, alle immagini.

Si comincia con un autore contemporaneo, Alessandro Baricco e il suo ‘Novecento’ che Giuseppe Tornatore ha portato sui grandi schermi con ‘La leggenda del pianista sull’oceano’. Nel secondo appuntamento, in programma l’11 aprile, sempre presso la biblioteca, protagonista sarà ‘Il miglio verde’ di Stephen King, un romanzo nato come racconto e poi diventato una pellicola di grande successo. Infine, il 16 maggio (ore 17) l’appuntamento sarà con la trilogia de ‘Il signore degli anelli’ di Tolkien e ragazzi e adulti saranno accompagnati in un mondo magico ed epico, a tratti molto vicino a quello che viviamo ogni giorno.

Tra curiosità, significati nascosti e ricerca, Giuseppina Gazzella accompagnerà il pubblico tra le righe di celebri romanzi, interagendo con il pubblico presente prima di passare alla visione del film. L’ingresso è gratuito.