"A Montelparo 40mila presenze"

E’ tra i paesi più piccoli della provincia di Fermo e della regione Marche, e tra i più feriti dal sisma 2016 e dallo spopolamento. E’ Montelparo, che a fronte di tutto, sbalordisce con l’affluenza turistica che sta registrando, quantificata in circa 40mila presenze solo nei mesi estivi. Dati che vanno posti in relazione a due aspetti importanti: l’estate non è ancora finita e le prenotazioni turistiche corrono al 2026. E poi l’altro fattore: il turismo montelparese, composto essenzialmente da stranieri, si fa relazione di comunità. Gli ospiti infatti, partecipano alle feste di paese, vivono il borgo per la spesa quotidiana, frequentano bar, pizzerie e ristoranti. Insomma, a Montelparo, che fa ancora i conti con edifici da ricostruire danneggiati dal sisma, i turisti arrivano, si innamorano della gente e dei paesaggi, poi ritornano. Così da un Comune che censisce poco più di 700 abitanti, la popolazione estiva diventa più del doppio. Un sistema di accoglienza che non fa clamore, perché fondato su calore ed efficienza. Lo sanno bene le attività ricettive composte da: due hotel, tre camping, 15 tra bed end breakfast e agriturismo, e case private. Tutto questo permette a Montelparo di volare alto nei numeri dell’accoglienza. A favorire e valorizzare le attività ricettive, non manca l’impegno dell’amministrazione comunale. Il sindaco Marino Screpanti segue da sempre le sorti degli imprenditori di settore, senza far mai mancare la sua presenza alle occasioni di invito. Ne è esempio l’aperitivo organizzato dalla Casa Vacanze Vista Verde, raggiunta per il terzo anno consecutivo da un gruppo belga, tra cui il primo consigliere del Comune di Torhout, Lieselotte Denolf (figura istituzionale equivalente al nostro vicesindaco) che ha voluto omaggiare Montelparo e le Marche con la maglietta ‘I Love Marche’.

"Non si può che essere fieri del nostro paese, della sua gente e dell’accoglienza turistica che sa creare – commenta Screpanti – contiamo un numero vertiginoso di presenze, mai registrato prima. Seppur non abbiamo censimento ufficiale, è innegabile che solo nei mesi estivi si sia registrata un’affluenza di circa 40mila persone che messa in relazione alla disponibilità di posti letto, diventa una presenza turistica quotidiana di circa 400 persone. A renderci fieri di questo fenomeno – aggiunge – è lo stile dei nostri ospiti, che scelgono di vivere la comunità, integrarsi in una rete di convivenza e condivisione. Per tutto questo – conclude – ringrazio e ringrazierò sempre i titolari delle attività ricettive che sanno promuovere, accogliere, manifestare ed esprimere tutta la forza di questo paese e della gente che lo abita".

Paola Pieragostini