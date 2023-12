A Montelparo prosegue il restyling del centro storico

La cura dei borghi per il benessere dei cittadini e per potenziare l’attrattiva turistica, è sempre più tangibile a Montelparo la cui Amministrazione guidata da Marino Screpanti sta portando avanti importanti progetti. Tra questi, è prossimo all’ultimazione, il rifacimento della zona alta del centro storico, ripristinata con i fondi del progetto ‘rigenerazione urbana’. I lavori hanno riguardato il rifacimento della camminata che dal centro conduce alla zona del campetto (già ripristinato) con nuova illuminazione e piantumazione del verde. L’opera aveva preso il via la scorsa estate e sarà completata con il rivestimento di alcuni tratti dei muretti e l’istallazione di arredi. Intento dell’Amministrazione, è infatti quello di proseguire il restyling di tutta la zona alta del centro storicoa. A motivo di ciò, come un puzzle da comporre, l’Amministrazione Screpanti agisce da tempo verso questa direzione, con la riqualificazione del parco giochi, l’area del ‘campetto’ mirata anche ad essere punto di ritrovo e di accoglienza per eventi, senza dimenticare l’area fitness nella zona dell’ex piscina comunale. Paola Pieragostini