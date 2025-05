A Montepacini arriva Mark Hinshaw

Prosegue il ciclo di incontri "I libri in fattoria" organizzato dalla Fattoria Sociale Montepacini di Fermo. Venerdì 16 ospite della serata sarà l’architetto statunitense Mark L. Hinshaw, autore del libro "Navigating Paradise. Una nuova vita in Italia" edito da Zefiro. Si tratta di un viaggio nelle Marche alla scoperta dei marchigiani, dei loro pregi e difetti, e della straordinaria bellezza della nostra terra, il tutto visto sotto la lente d’ingrandimento di un attento osservatore straniero. Con sagacia e ironia Hinshaw ci restituisce un’immagine dei marchigiani come "brava gente", alla mano, gentile e disponibile. I suoi racconti strappano sorrisi e qualche profonda riflessione ma, soprattutto, spiegano perché un americano possa scegliere di trasferirsi a vivere da una città come Seattle, con quasi 800.000 abitanti, ad un paese come Santa Vittoria in Matenano, che conta poco più di 1.000 residenti. Sta tutto qui il senso del titolo "Navigating Paradise", ossia l’approdo in una terra magica e affascinante quale continua a essere, per molti stranieri, il "Bel Paese". A dialogare con l’autore interverranno Carlo Pagliacci, giornalista ed editore, e Elisabetta Achille, fondatrice del "Language Swap Group", gruppo di scambio culturale e linguistico che ha sede a Torchiaro. La presentazione, a ingresso libero, sarà seguita, come sempre, da un momento conviviale. Per informazioni 333.4401518.