A Montottone il progetto ‘Adotta uno spazio pubblico’

Promuovere la cura del paese coinvolgendo in prima persona i residenti. Questo l’obiettivo di ‘Adotta uno spazio pubblico’ l’iniziativa proposta dal Comune di Montottone che si traduce nell’approvazione unanime in Consiglio comunale dell’omonima delibera. In sostanza, cittadini e associazioni, possono liberamente richiedere di prendersi cura di aree pubbliche verdi e non, attraverso la pulizia, il mantenimento dell’ordine, abbellimento, vivibilità e accoglienza anche con l’organizzazione di iniziative, eventi e ritrovi sulla stessa area di cui sono responsabili. Il Comune, da parte sua, a sigillare l’accordo, istallerà delle piccole targhe con nominativo di chi si impegna in tale percorso. "L’assegnazione di aree da custodire – spiega il sindaco Gianni Carelli (nella foto) – riguarda anche la zona esterna del paese e rappresenta un modo per creare coinvolgimento, responsabilità e complicità tra cittadini e tra cittadini e amministrazione comunale. L’iniziativa si inserisce in un percorso di valorizzazione generale, iniziato sin dal primo mandato e destinato a proseguire affinché tutti i cittadini siano fieri del proprio paese, al punto di prendersene anche cura". Il percorso di riqualificazione a cui il sindaco fa riferimento, comprende la realizzazione di molte opere di recupero già ultimate e opere di imminente avvio. Tra queste l’importante intervento di ripristino del parco pubblico (a cui sono destinati 105mila euro) e la costituzione ex novo dell’area camper (per 45mila euro), entrambe le opere rientrano nel progetto ‘Borghi accoglienti’ e andranno a potenziare accoglienza e vivibilità. "La riqualificazione del parco – commenta ancora Carelli – è una delle opere a cui abbiamo sempre tenuto molto a fronte delle scarse risorse economiche. Ora possiamo procedere e rendere l’area piacevole attraverso la realizzazione di percorsi, illuminazione, recinzione e arredi, così da rendere il parco, un nuovo spazio da vivere".

Paola Pieragostini