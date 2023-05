A Montottone riapre l’ambulatorio Ecco il nuovo medico

Piena soddisfazione per il sindaco Gianni Carelli, che dietro impegno e collaborazione con i vertici della sanità provinciale, è riuscito ad ottenere la copertura del servizio di ambulatorio medico. Il nuovo medico sarà Marco Strovegli lo stesso già annunciato per Ortezzano, che presterà servizio anche qui. "L’apertura dell’ambulatorio è prevista non appena verrà autorizzato il servizio dalle autorità sanitarie preposte – commenta Carelli – nel frattempo i cittadini possono recarsi presso il poliambulatorio di Petritoli per l’iscrizione o recarsi in Comune, muniti di un documento per essere aiutati nella compilazione della richiesta. Ringrazio il dottor Strovegli per la disponibilità dimostrata. La difficoltà di reperire medici è notoriamente diffusa". Il Comune era rimasto scoperto da marzo per trasferimento dell’allora medico.