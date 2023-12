A Palazzo Brancadoro la mostra di Riccardo Banfi

Una mostra originale, di uno degli artisti più interessanti del panorama nazionale. La mostra di Riccardo Banfi dal titolo ‘Ho chiamato solo per dirti che ti amo’, a cura di Matilde Galletti, l’organizzazione di Karussell e con il patrocinio del Comune di Fermo - Assessorato alla Cultura, sarà allestita a Palazzo Brancadoro e presenterà alcuni interventi diffusi nella città come nel giardino di corso Cavour della Carifermo. Si terrà da oggi (inaugurazione alle ore 18) fino al 14 gennaio. All’interno del palazzo seicentesco, è allestito il corpus principale di opere dell’artista, 13 in tutto più piccoli camei diffusi di cui si lascia al pubblico la sorpresa della scoperta. Sono immagini fotografiche di diverse dimensioni, accompagnate da un intervento sonoro diffuso all’interno della sala dei concerti. Si tratta di scatti provenienti dal libro di prossima pubblicazione che porta lo stesso titolo. È un volume che raccoglie circa 150 fotografie che l’artista ha realizzato nel corso di dieci anni e che raccontano per immagini la delicatezza e la desolazione dell’esistenza contemporanea. Accanto a scatti più intimi, famigliari o del mondo degli affetti domestici di cui si descrivono gesti minimi, sono presenti immagini provenienti da situazioni urbane degradate o abbandonate, di ghost town che ospitano relitti che producono nuovi archetipi. Non mancano immagini surreali ed evocative come quella scelta per aprire la mostra all’interno del palazzo e che è stata riprodotta anche sottoforma di maxi affissione per le strade.