A palazzo Passari. Maurizio Serafini presenterà il suo libro

Si terrà oggi alle 21,15 a palazzo Passari di Montegiorgio l’incontro con Maurizio Serafini, che presenterà il libro ‘Concerto per cornamusa e giramondo’ con l’introduzione di Francesca Luciani. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi della rassegna ‘Maggio dei Libri’, promossa dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la biblioteca comunale ‘Monsignor Germano Liberati’. Un personaggio poliedrico Maurizio Serafini, laureato in lettere e filosofia, poi Dams a Bologna specializzato nella produzione multimediale e creazione di eventi a carattere etnografico e antropologico. Grande appassionato di viaggi alla scoperta di popolazioni nel mondo, ma anche di musica infatti, è stato fondatore di diversi gruppi. Queste esperienze sono appunto messe a frutto in quello libro, dove attraverso la musica racconta i popoli e le antiche tradizioni di quei luoghi. Per info 0734-962609. A.C.