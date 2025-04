A palazzo Sant’Agostino le sculture di Pasquale Ricci

A palazzo Sant’Agostino, sito nel centro storico di Montegiorgio, lunedì alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra personale di scultura dell’artista faleronese Pasquale Ricci, visitabile al pubblico fino all’11 maggio con ingresso libero. Oltre trenta opere di varie dimensioni tenteranno di creare un dialogo artistico tra il legno e la pietra, elementi naturali che, come risolute voci della terra, restituiranno al visitatore forme ed espressioni disparate. Pasquale Ricci che nel corso della sua vita ha realizzato un’attenta ricerca sui materiali e sulla loro recondita capacità di espressione e ha annoverato decine e decine di opere scultoree, ispirate a temi molto diversi tra loro. La scultura trasforma inevitabilmente il luogo in cui è posta, è testimonianza di un tempo preciso, riesce ad improntare il contesto in cui è collocata ed è capace di creare stratificazioni di memoria. La mostra sarà visitabile: 22-24-25 aprile ore 17-20; il 26 orario 19-22 ; mentre dal 1 maggio al 11 maggio sempre dalle 17 alle 20.

a.c.