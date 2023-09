A passeggio tra boschi e libri per rigenerare corpo e spirito

Ammesso anche quest’anno al contributo del Fondo per l’acquisto di libri del Ministero della cultura, il Comune di Montegiorgio potrà beneficiare di un contributo di circa 8.500 euro che sarà utilizzato per incrementare il patrimonio della biblioteca comunale intitolata a ‘Monsignor Germano Liberati’, per le sezioni bambini e ragazzi, ma anche narrativa per giovani e adulti. Il contributo è l’ulteriore conferma del riconoscimento di ‘Città che legge’, un progetto che ha permesso un finanziamento di 20.000 euro per l’originalità della sua proposta. Inoltre attraverso questo programma, sono state finanziate numerose iniziative, tutte gratuite, volte a sensibilizzare i giovani sull’importanza della lettura. Uno di questi si terrà domenica, in collaborazione con l’associazione ‘Viarum’ e la libreria ‘Perdigiorno’, con la prima edizione di ‘Passeggiata Letteraria’, organizzata lungo il sentiero dei Cipressi Calvi, le Cascatelle del Sasso, il vecchio Mulino per concludersi nella sede della vecchia stazione di Piane di Montegiorgio. Sei tappe nel sentiero, correlate dalla lettura di brevi estratti di 6 libri. La passeggiata partirà alle 15,30 per concludersi intorno alle 17,30 circa presso i locali dell’a scuola dell’Infanzia per uno spettacolo di e con Andrea Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini e con la partecipazione di Rebecca Liberati, dal titolo ‘Books stories Tunes’. Al termine aperitivo e possibilità di tornare al parcheggio con una navetta gratuita.

A.C.