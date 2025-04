A Piane rombano i motori. Al via la 46esima edizione della passeggiata ’Motosmatata’

Partirà da piazza della Stazione a Piane di Montegiorgio, la 46° edizione della passeggiata motoristica ambientale ‘Motosmatata’. Un evento che nel corso degli anni ha richiamato migliaia di appassionati del fuori strada da tutta Italia ed anche da fuori i confini nazionali. Motosmatata, infatti è una passeggiata in moto con enduro e quod che seguendo i percorsi fuori strada delle colline dell’entroterra Fermano e non solo consente ai partecipanti di ammirare i paesaggi unici dei Sibillini e delle verdi colline, ma anche di gustare i piatti tipici e le eccellenze enogastronomiche del territorio. La manifestazione partirà da Piane di Montegiorgio domani 13 aprile alle 9, seguendo un tracciato già stabilito raggiungerà Sarnano, dove è stato fissato il punto ristoro con una visita al sentiero delle cascate, quindi rientro a Piane di Montegiorgio nel pomeriggio per un percorso complessivo di 120 chilometri. "Le riviste specializzate del fuori strada turistico – commenta Vincenzo Pasquali, presidente del Team Power Racing organizzatore dell’evento – ci hanno insignito del titolo di prima manifestazione di questo settore a livello nazionale per numero di partecipato e bellezza del tracciato. Abbiamo già ricevuto le iscrizione di del gruppo Kamikaze proveniente dalla Germania; della scuola di enduro femminile di Viterbo e molti altri ancora. Sarà una giornata indimenticabile per gli appassionati del fuori strada oltre ad essere una vetrina di promozione per il territorio". Per info 328-1622203. a.c.