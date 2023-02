A Piane Tenna 11 bimbi restano senza classe

L’attivazione di una prima classe della primaria a tempo pieno a Piane Tenna, salutata l’anno scorso come una grande opportunità che veniva offerta alle famiglie, quest’anno è già diventata un problema, neanche di facile soluzione. Il motivo? Le iscrizioni sono state 37 (di cui 22 bambini della materna di Piane Tenna) ma, come hanno scoperto i genitori, il limite massimo di iscrizioni ammissibili per una prima classe era di 26 (e nella prima che è stata formata, c’è anche un alunno diversamente abile). E dei restanti 11 che ne sarebbe stato? Qui è sorto l’inghippo che sta creando non pochi malumori e per il quale al momento sono state prospettate da dirigenza scolastica e Comune, soluzioni che non convincono le famiglie. I fatti. Non appena i genitori hanno preso consapevolezza del fatto che non si poteva fare una seconda prima classe - "perché non è stata fatta richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale" spiegano - si sono attivati con la dirigenza scolastica, inviando una richiesta sottoscritta da tutte e 37 le famiglie per capire come risolvere l’arcano. La riunione convocata dalla dirigente, Teresa Santagata, cui è intervenuto anche il sindaco, Alessio Pignotti "è sfociata in una proposta indecente – sentenziano i genitori –. Gli 11 esclusi (2 dei quali risiedono fuori Comune) dovevano sottoscrivere la richiesta di attivazione di una classe a tempo pieno al capoluogo, non a Piane Tenna, ma almeno 4-5 alunni degli ammessi al tempo pieno a Piane Tenna dovevano rinunciare al posto, per rimpolpare il numero degli esclusi, avere i numeri per formare una classe e chiedere all’Usr di avviare l’istruttoria". E se la richiesta venisse respinta? "Chi ha rinunciato non può essere riammesso. Ci fanno litigare tra noi, perché un genitore che voglia fare un passo indietro a favore degli altri, rischia di perdere l’opportunità del tempo pieno". Emblematico, inoltre, il caso di una bimba della materna di Piane Tenna "non ammessa al tempo pieno in base al criterio della distanza – riferiscono sconfortati i genitori –. Non abbiamo firmato nulla ma la scuola ci ha comunicato che è stata ammessa d’ufficio alla primaria del capoluogo in una classe a tempo pieno che non c’è". Ci mette del suo la minoranza del Pd. È pur vero che il Comune non ha competenza nella formazione delle classi, ma nella logistica sì "e l’amministrazione doveva prevedere una simile situazione, peraltro già ipotizzata con una interrogazione consiliare a ottobre, e organizzarsi – commenta il consigliere Roberto Gallucci –. Non l’ha fatto. Adesso deve stare al fianco delle famiglie. Qui stiamo parlando di bambini e dobbiamo evitare che vadano ad iscriversi nei Comuni limitrofi per avere il tempo pieno".

Marisa Colibazzi