A processo due giovani pusher Lei patteggia

Insieme con la sua compagna gestiva una sorta di supermarket della droga tra Sant’Elpidio a Mare e Civitanova Marche. La cosa però non era sfuggita ai carabinieri elpidiensi che erano riusciti a incastrare il pusher e ad arrestarlo, denunciando invece la sua compagna. Lei, una 25enne di Sant’Elpidio a Mare, ha patteggiato la pena di due anni, mentre lui un 30enne nordafricano sarà processato con rito ordinario per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini erano scattate nelle prime settimane di giugno 2021, quando i militari di Sant’Elpidio a Mare, nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio, avevano appreso da alcuni cittadini che nelle frazioni confinanti con il Civitanovese era in atto una presunta attività di spaccio ad opera di un personaggio che, con metodicità, giungeva a bordo di una berlina. Al fine di verificare i fatti era stata predisposta un’attività di monitoraggio ed osservazione dell’area interessata, nel corso della quale i militari avevano individuato concreti elementi di sospetto a carico dell’egiziano, risultato essere già pluripregiudicato per delitti connessi alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti. Il prosieguo dell’attività investigativa, secondo le normali tecniche di osservazione e pedinamento, aveva consentito di individuare sia il luogo di effettiva dimora del pusher, a Civitanova Marche, diverso dalla residenza di Sant’Elpidio a Mare, dove invece occultava lo stupefacente poi destinato allo spaccio. La perquisizione eseguita dai carabinieri con l’unità cinofila della Guardia di Finanza aveva consentito il rinvenimento e il sequestro di 130 grammi di cocaina purissima che tagliata sarebbe stata poi suddivisa in dosi e spacciata nel Fermano e nel Civitanovese, con ricavi stimabili intorno ai 100mila euro. Erano stai poi trovati 50 grammi di marijuana, bilancini, oggetti atti al confezionamento delle dosi e ottomila euro in contanti.

fab. cast.