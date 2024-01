A Rapagnano il teatro dialettale

La commedia dialettale in due atti ‘Lu Vaulle’ proposto dalla Compagnia ‘La Nuova’ di Belmonte Piceno, oggi alle 21,15 sarà portata in scena al Teatro Emiliani di Rapagnano. L’opera scritta dall’attore e regista Gabriele Mancini, ha già raccolto i favori della critica e numerosi premi a livello ragionale, oltre ad aver registrato nelle sue apparizioni nelle piazze e nei teatri di tutto il territorio il plauso degli spettatori. Una commedia brillante sulle vicissitudini di una famiglia rurale alle prese con le difficoltà di allestire un corredo per le nozze per la propria figlia, fra una battuta e una risata lo spettatore e invitato a fare una riflessione, valida anche ai giorni nostri sulle relazioni familiari, offrendo una morale che spinge a guardare gli aspetti positivi delle persona. Un serata che non mancherà di divertire il pubblico. Info 333-9389737.