A Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio: 'Psico Jukebox' e Color Beach

Psico Jukebox a caccia degli dei alle ore 21,30 di questa sera nella Rocca Tiepolo a cura di Cesare Catà e “Color Beach” festa in spiaggia nell’arenile libero ai confini con lo stabilimento balneare Delfino Verde, sul lungomare nord dalle ore 15 alle 20. Sono i due eventi in calendario oggi. Per quanto riguarda il color day si tratta di un pomeriggio di festa sulla spiaggia. Colori e luci invaderanno il lungomare Gramsci per un evento destinato a famiglie, bambini, ragazzi e a tutti coloro che desidereranno divertirsi, creando un vero e proprio arcobaleno. A fare da cornice al Color day ci saranno le sonorità e la musica del dj set che farà ballare grandi e piccini. Si esibiranno Gianluca J, Slender e Ale Conti (Matteo Piconi vocalist). All’ingresso della location, nei pressi dello chalet Delfino Verde distribuita a tutto il pubblico una speciale “polverina colorata” del tutto innocua: l’organizzazione spiega che è prodotta con l’impiego di sostanze vegetali, prodotti di derivazione cosmetica e perfettamente biodegradabili non causano alcun danno all’ambiente, non macchiano e possono essere usati anche su sabbia e nei pressi di acque marine. Al momento stabilito saranno lanciate nel cielo queste polverine, generando quell’emozionante effetto caratteristico del party. Il “Color” prende spunto dall’Holi Festival che si tiene in primavera in India, dedicato ai colori e all’amore. L’ingresso è gratuito. L’evento è di Assitalia Aps, curato da Mad Events.