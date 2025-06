A Rocca Tiepolo l’omaggio al carabiniere Umberto Cerretani

Il sindaco Valerio Vesprini ha presenziato giovedì scorso une breve ma sentita cerimonia svoltasi a Rocca Tiepolo per ricordare la figura di Umberto Cerretani carabiniere di Fermo ucciso dai fascisti a Porto San Giorgio il 13 giugno 1944. All’iniziativa hanno partecipato anche alcune scolaresche: "Carabiniere e partigiano -ha detto il primo cittadino - Umberto Cerretani diede la sua vita per la liberazione del nostro territorio ed oggi, grazie alla cerimonia promossa dall’Anpi e nel giorno in cui ricorre anche il 211° anniversario della Fondazione dell’Arma dei carabinieri, il ricordo è forte e vivo nella speranza di un futuro in cui i valori della democrazia e dell’unità siano sempre difesi e garantiti Quindi il sindaco ha rivolto un ringraziamento per aver partecipato alla manifestazione ai familiari di Cerretani, all’Anpi, alla Prefettura di Fermo e al dirigente scolastico Roberto Vespasian. Umberto Cerretani nato a Fermo il 28 Marzo 1917 e ucciso dai fascisti di Porto San Giorgio il 13 giugno 1944, sei giorni prima dell’arrivo delle truppe Alleate di Liberazione. Alla maggiore età si arruolò nell’Arma dei Carabinieri che storicamente non nutriva massima stima per il fascismo e che addirittura in molti casi prese parte e contribuì ad atti di Resistenza (Monte Monaco). Una lapide in sua memoria è stata posta dall’Anpi provinciale in collaborazione con l’amministrazione di Porto San Giorgio in via San Francesco di Assisi, luogo in cui perse la vita.