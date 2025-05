A San Marco il ricordo del prof. Franco Sagripanti

E’ scomparso il 18 aprile Franco Sagripanti, nel dolore della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato, sabato in occasione dell’ottavario è stato ricordato con affetto nella chiesa di San Marco a Servigliano. Professionista stimato, amava la bellezza, la natura nell’architettura, oltre ad aver progettato numerose ville e costruzioni integrate armonicamente nell’ambiente, che hanno impreziosito Servigliano e altri paesi della zona. Come insegnante alle scuole medie di Servigliano e Montappone, è stato un professore amatissimo dagli alunni e stimato dai colleghi, rappresentando per i ragazzi che ancora lo ricordano con affetto un punto di riferimento non solo per lo studio, ma anche per la crescita personale. Per tutti coloro che lo hanno conosciuto, restano indimenticabili la sua simpatia, generosità, altruismo e l’amore per la vita. I figli lo ricordano come una fonte preziosa di valori, esempi e incoraggiamenti, la moglie come amato compagno inseparabile, il fratello Alfonso come un prezioso confidente. "Tra i mille ricordi che ho, quello di babbo che leggeva sempre il Resto del Carlino – racconta la figlia Luisa – fin da quando ero piccola, mi avvicinavo a lui per sfogliarlo insieme, incuriosita da quella finestra aperta sul mondo. Da ragazzina fu fiero di vedermi premiata al concorso ‘Il Resto del Carlino Giovani’, dove lui mi aveva incoraggiato a iscrivermi e dove raccontai cosa rappresentava per me il giornale, un mondo affascinante che mi ha fatto scoprire per primo lui, sostenendo sempre la mia passione per la scrittura. Persino il suo adorato nipotino Gaetano si sta appassionando, come faceva il nonno, a commentare le notizie sportive, lui lo definiva il suo ‘Super nonno’". Un ricordo appassionato condiviso insieme a Daniela e Marco, alla moglie Rosanna, al fratello Alfonso e tutti i parenti. a.c.