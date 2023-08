A Santa Vittoria il campus musicale estivo chiude con un concerto

La suggestione delle note musicali invade il centro storico per ‘La notte della musica nel Borgo Farfense’ in programma dal pomeriggio alla notte di oggi, a Santa Vittoria in Matenano. L’evento rappresenta la chiusura della settimana del campus musicale estivo che vede protagonisti giovani musicisti e professionisti. Il ricco programma si aprirà alle 16 al convento delle suore Benedettine con l’ouvertour musicale e proseguirà alle 17 al giardino di San Francesco dove si potrà ammirare la vista dei monti Sibillini. Il soave suono di violini, violoncelli, chitarre, flauti traversi, clarinetti e fagotti, dalle 18 farà da sottofondo all’ombra della Torre dell’Abate Odorisio, simbolo di Santa Vittoria in Matenano. Ancora musica dalle 21.15 al Chiostro di Sant’Agostino, fino a terminare il percorso musicale alle 23 con la chiusura della manifestazione al Parco del Cappellone Farfense. La manifestazione nasce dall’esperienza del campus musicale estivo rivolto a giovani musicisti desiderosi di vivere un momento di approfondimento musicale a Santa Vittoria in Matenano, che per una settimana sente risuonare musiche di compositori che hanno fatto la storia della musica interpretati da giovani allievi accompagnati da docenti di prestigio. "Siamo felici di accogliere per il secondo anno la manifestazione – commenta il sindaco Fabrizio Vergari –. Ringrazio il nostro Corpo Bandistico guidato dal presidente Valeriano Pettinelli".