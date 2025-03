A Scuola di Formazione Politica con la costituzionalista Lorenza Violini

Dove crescono le nuovi classi dirigenti locali? A Porto San Giorgio, potrebbe essere la risposta. Seguendo la Scuola di Formazione Politica. Ma nessuna ambizione di voler modellare nuovi e futuri politici. Solo l’occasione di conoscere di più per capire di più. Sabato scorso un nuovo incontro dopo la lezione d’apertura di Luciano Violante. Nella sala della Fondazione San Giacomo della Marca, siedono assessori comunali, dirigenti pubblici, piccoli imprenditori, gente appassionata di politica. In video da Filadelfia la costituzionalista Lorenza Violini. Il tema è proprio la Costituzione o, meglio, il retroterra che l’ha determinata. Un’ora di lezione, pubblico attento, quaderni a riempirsi di appunti. La docente universitaria parte dal momento drammatico del primissimo dopoguerra: non c’è governo, non c’è parlamento, si ricorre sulle prime alle vecchie istituzioni pre-fasciste. Occorre partire da zero. Tre i filoni culturali che si confrontano: quello cattolico, quello social-comunista e quello liberali. Quale strada seguire? In Francia, la Costituzione è fortemente condizionata dalla personalità di De Gaulle; in Portogallo lo sarà dagli epigoni della Rivoluzione dei garofani. In Italia si sceglie altro. Si sceglie l’integrazione tra le tre diverse famiglie culturali (non i partiti ma le idee). Le radici della nostra Carta dovranno essere plurali. Occorre dialogo e occorre un compromesso, una sintesi cioè. È un lavoro travagliato, non semplice, necessita che non ci siano pretese egemoniche e che ci si muova tenendo presenti rispetto e valorizzazione delle proposte altrui. Il compromesso sarà alto perché basato sull’impegno comune a costruire per il bene della collettività: il bene del Paese Italia.