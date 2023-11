A scuola di lavoro. Aziende del territorio spiegano agli studenti come funziona l’impresa

L’obiettivo principale del Pmi Day è mostrare e far toccare con mano agli studenti delle scuole superiori come funziona un’azienda, cosa e come si fa, far assaporare il clima che vi si respira, sfatando miti e pregiudizi che allontanano i giovani dalle imprese nostrane. Da questo punto di vista, la quattordicesima edizione del Pmi Day, iniziativa alla quale Confindustria Fermo e Comitato Piccola Industria hanno sempre aderito, ha colpito nel segno.

Quattro gli istituti scolastici che sono stati coinvolti quest’anno: si tratta dell’Itet Galilei, dell’Iti Montani, del Liceo Scientifico e dell’Ipsia di Fermo. Di fianco agli studenti, altrettante aziende del territorio fermano e anche maceratese: la Santoni di Corridonia, la Da.Mi di Sant’Elpidio a Mare, la Elitron di Monte Urano e la Gsb di Porto Sant’Elpidio.

"E’ sempre stato grande l’impegno di Confindustria Fermo nel far conoscere realtà territoriali di cui spesso si ha una visione errata e poco conosciuta – il commento del direttore Giuseppe Tosi, al termine della mattinata nella Gsb – e spesso i giovani non si rendono conto di quello che c’è nel loro territorio e delle opportunità rappresentate da imprese che sono vere eccellenze nel calzaturiero, ma non solo". E vista l’attenzione e la curiosità mostrate dai ragazzi della 3a e 4a classe, indirizzo operatore meccanico dell’Ipsia, il tour nell’azienda di componenti per calzature e nelle aule formative della 3End Factory School (creata nel 2018 dagli imprenditori, Sandro Cicconi, titolare della Gsb, e Andrea Remoli, della Rookie) è riuscito a toccare le corde dei ragazzi che hanno tempestato Diego Battista, il tutor che li accompagnava, di domande davvero pertinenti e interessanti.

"Vi abbiamo fatto conoscere un’azienda che ha bisogno di voi – la chiosa di Marco Carassai, presidente Piccola Impresa – e che può aprirvi la strada a una carriera. Quest’anno, la parola chiave del Pmi Day è ‘Libertà’. La libertà di scegliere la strada per costruire il vostro futuro, mettendo in campo il vostro entusiasmo per realizzare le vostre aspirazioni". "Voi avete bisogno delle imprese e loro hanno bisogno di voi", hanno aggiunto le parole dell’assessore Maria Laura Bracalente.

"Ci ha colpito vedere che grandi brand abbiano scelto di venire a produrre qui" evidenzia uno studente. "Sai perché? – risponde il titolare di Gsb – Perché qui trovano il saper fare, la qualità e i servizi". Entusiasta è stata anche la professoressa dell’Ipsia: "Oggi i ragazzi sono stati molto curiosi, attenti, motivati. Iniziative come queste sono molto utili".

L’idea del mondo datoriale è di iniziare un orientamento di questo tipo, fin dalle medie. Intanto, il prossimo 5 dicembre, prenderà il via anche il percorso Work Experience Tour "che consente ai giovani laureandi di entrate nelle imprese eccellenti del fermano per confrontarsi direttamente con proprietà e manager aziendali" conclude Carassai.

Marisa Colibazzi