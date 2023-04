A scuola lezione contro gli sprechi

Parte dalla considerazione che l’educazione a stili di vita più consapevoli debba cominciare dalle giovani generazioni, l’iniziativa ‘Sprechi? No grazie’ promossa dal Lions Club Fermo Porto San Giorgio in collaborazione con l’Istituto Comprensivo cittadino. "Un progetto di educazione consapevole delle risorse energetiche e di solidarietà" spiegano il presidente del Lions Club, Dante Vecchiola, e la dirigente scolastica, Chiara Cudini. "Siamo sempre attenti e sensibili ai bisogni delle nostre comunità e dei bambini – aggiunge Vecchiola – e, come Club, abbiamo aderito a un progetto sviluppato e ideato dal team New Voices del Distretto Lions 108 A, per affrontare la crisi energetica ed economica che, in questi ultimi mesi, ha cambiato la nostra società e il nostro Paese". In sostanza, si tratta di un libriccino dal titolo ‘Sprechi? No, grazie’, una piccola guida realizzata sotto forma di fumetto, attraverso la quale gli insegnanti hanno modo di spiegare agli alunni delle quarte e quinte classi della scuola primaria, in modo divertente e coinvolgente, come si fa a non sprecare. "Abbiamo individuato un modo per raggiungere i bambini delle primarie, spiegando loro i comportamenti corretti da adottare per ridurre gli sprechi di luce, acqua, gas e alimentari" aggiunge Vecchiola che sottolinea anche un’altra importante finalità del progetto: "Parte del ricavato della vendita dei libretti, acquistati appositamente dai club, ci permetterà di contribuire all’acquisto di un ‘microscopio laser confocale ex vivo’ da donare all’ospedale pediatrico ‘Salesi’ di Ancona". "Ci ha fatto piacere essere coinvolti in questa iniziativa volta ad educare gli alunni a un uso consapevole delle risorse energetiche: una attività – ha concluso la dirigente Cudini – che è un primo passo verso la cittadinanza attiva".

Marisa Colibazzi