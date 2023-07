A Servigliano, esposizione al mercatino presa di mira da un residente, denuncia per violenza privata

Durante il mercatino viene preso di mira da un residente che critica la sua esposizione. Il tutto è avvenuto lunedì sera a Servigliano, in occasione del mercatino estivo che si svolge in piazza Roma, appuntamento che ogni lunedì di luglio e agosto, rappresenta un piacevole passatempo per i residenti della zona. "Ero al mercatino – racconta Silvano Giorgio – e per l’edizione di quest’anno ho deciso di partecipare portando una mia bancarella con oggetti di antiquariato acquistati nel tempo. Ad un certo punto è arrivata una persona che girando intorno alla bancarella con una bici ha iniziato a denigrare gli oggetti esposti e la qualità degli stessi. Una situazione che si è protratta per diverso tempo mettendomi molto a disagio nei confronti dei passanti, alla fine ho preferito raccattare tutto e tornarmene a casa. L’episodio è stato molto antipatico, per questo motivo ho sporto denuncia alla stazione locale dei carabinieri per violenza privata".