A Servigliano il crocefisso miracoloso e le campane a distesa

di Adolfo Leoni

"Ci sono molte più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni nella tua filosofia". È Amleto in Shakespeare. Qualcosa cioè che sfugge al calcolo, alla ragione stretta. Dunque, c’era una chiesa. E in effetti ancora c’è, in ristrutturazione. È quella che sorge nella piana dell’odierna Servigliano che allora non esisteva. Anno 1601. Il sacro edificio era stato ampliato: da piccolo sacello pagano a tempio cristiano con grande convento. Ci vivevano i Frati Minori dell’Osservanza, francescani. Poveri sì, ma non indigenti. Ebbene, questi seguaci di santo Francesco, avevano trovato i soldi necessari per arricchire con una scultura la chiesa. Volevano un grande crocefisso che ricordasse a loro e al popolo fedele chi s’era immolato per l’espiazione dei peccati di ognuno. Cento scudi erano stati messi da parte. Tramite le conoscenze dell’Ordine era stato contattato un bravo maestro scultore che aveva realizzato un bel Cristo crocefisso. L’opera si trovava a Venezia. I frati la richiesero, pagarono il prezzo pattuito e il pregiato legno fu messo a bordo d’ una nave con destinazione il porto di Fermo: Castel San Giorgio. Dopo qualche giorno di navigazione, l’opera ben imballata venne scaricata al porto. E fu lì che accade l’imprevisto. Come i marinai scesero a terra con il legno sulle spalle, accolti da un inviato dei frati, s’iniziò a sentire un suono di campane sempre più forte, sempre più forte. Ma non un frastuono. Fu una melodia, una specie di concerto. Fu come un accompagnamento che cessò soltanto quando il crocefisso montato su un carretto ebbe superato la rocca prospiciente il mare. Più tardi si seppe che nessuno aveva tirato le corde di quelle campane, né c’era un vento tanto forte da farle oscillare da sole. Ma, attendete un attimo... perché altri suoni di campane furono sentiti nell’attraversamento dei castelli incontrati per strada. Accadde in quello di Grotta e in quello di Belmonte. Come il carro s’apprestava a varcare il territorio del borgo, ecco l’intoccare improvviso di campane senza dietro mani umane. Giunto nella chiesa del Piano, raccontano le cronache, il maestoso Crocefisso fu collocato nel catino absidale della chiesa. E stavolta le campane presero a suonare con tanti campanari in corpo vero e in altrettanta anima.