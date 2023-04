A Servigliano parte un corso di primo soccorso pediatrico

Grazie alla collaborazione fra la Confraternita di Misericordia di Montegiorgio e il Comune di Servigliano, è stato organizzato un corso di primo soccorso pediatrico. Il programma formativo si terrà domani con inizio alle 21 al cineteatro comunale (palazzo del Municipio) di Servigliano, la prenotazione è obbligatoria (per info 331-1535447 orario 8-19). Un corso molto richiesto dalla popolazione residente, che tratterà in modo approfondito grazie a personale specializzato oltre ai volontari della Misericordia, guidati dal Governatore Cristiano Bei, quelli che possono essere gli interventi più frequenti in età pediatrica: incidenti domestici, ustioni, cadute, ingestione di sostanza nocive o soffocamento, cose che nonostante la massima attenzione da parte degli adulti possono capitare quando ci sono bambini in giro.

"È un corso moto utile che ha trovato immediato riscontro fra genitori, insegnanti o comunque persone impegnate a varie titolo nel settore della formazione – spiega il sindaco Marco Rotoni –. Saranno discusse nozioni semplici utili a capire cosa fare o non fare di fonte all’emergenza in cui può incorrere un bambino, permettendo di non perdere la calma e intervenire immediatamente". L’idea di questo corso cosi specifico è nata anche dall’esperienza maturata nel corso degli anni, infatti, molti neo genitori hanno partecipato ai corsi di primo soccorso chiedendo specifiche informazioni su come comportarsi di fronte agli incidenti che potevano capitare ai loro piccoli.

