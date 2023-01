A Servigliano premi in denaro a chi è più green: buoni per le famiglie che riciclano oltre il 65%

E’ stato denominato ‘La raccolta differenziata di premia’, il nuovo regolamento istituito dall’amministrazione di Servigliano per sensibilizzare la popolazione a migliorare la raccolta differenziata sul territorio comunale. L’iniziativa è entrata in vigore a partire da questo 2023 e prevede a fine di ogni anno una premialità economica per le famiglie che avranno superato in percentuale la soglia del 65% di raccolta differenziata, mentre per quelle che risulteranno al di sotto di questa soglia, sarà invece imposta una penalità anche questa economica. Un sistema che è stato adottato per stimolare a distanza di anni dall’istallazione delle isole ecologiche automatizzate una migliore gestione della raccolta, e magari invogliare quelle persone ancora poco inclini a fare la differenziata a migliorarsi. "E’ un sistema che non impatta minimamente sugli equilibri di bilancio nella gestione e smaltimento dei rifiuti – spiega il sindaco Marco Rotoni -. Infatti le premialità verranno finanziate sia attraverso i risparmi che il Comune avrà dal minore conferimento dei rifiuti in discarica, sia da eventuali famiglie che saranno sotto la soglia del 65%". Nel regolamento sono state introdotte tre fasce di premialità, definite in base alla percentuale di differenziata sopra al 65% che prevedono premi da 20 a 30 euro in buoni acquisto. Con lo stesso sistema sono previste tre fasce di penalità con sanzioni amministrative da 25 e 35 euro.

Alessio Carassai