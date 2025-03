A Servigliano si è costituito il ‘Comitato per la Pace’, un tema che soprattutto in questi ultimi anni sta molto a cuore ai giovani del territorio, che assistono quotidianamente alle immagini e notizie trasmesse e ridondanti degli organi di stampa. Tutti i cittadini vogliano la pace, ma allora perché ci sono sempre guerre? Forse, la via per la pace sta proprio nel cercare questa risposta. Questo è lo spirito dell’iniziativa che si svolgerà lunedì alle 16 nella sede dell’associazione ‘Casa delle Memoria’ dove il neo costituito ‘Comitato per la Pace’, composto da Paolino Bertazzo; Marco Rotoni; Giuseppe Luciani, Luigina Rossi; Maria Di Girolamo; Luciana Picozzi; Marco Mani si presenterà al territorio. "Partiremo con la risposta che hanno trovato i nostri Padri Costituenti scritta nella nostra Costituzione; per arrivare, dopo altri 3 incontri, alla risposta che hanno trovato le Nazioni Unite, scritta nella Carta dell’Onu".