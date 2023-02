A Smerillo riapre l’ufficio Postale

L’ufficio postale di Smerillo è stato riaperto nella nuova sede in piazzale San Pietro e da domani sarà a pieno regime con l’offerta di tutti i servizi. L’ufficio riapre nella nuova sede dopo i lavori di manutenzione straordinaria, con nuovo layout, resosi necessario dopo il terremoto del 2016. Poste Italiane fa sapere che "dal verificarsi del sisma si è impegnata per non interrompere il rapporto con i cittadini, attivando un ufficio sostitutivo per continuare a offrire tutti i servizi". L’ufficio è aperto il martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.