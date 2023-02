Se ne andava a passeggio con una pistola, anche se caricata a salve, e, al momento del controllo dei carabinieri, ha cercato di scappare, ma è stato bloccato. I carabinieri della Stazione di Porto Sant’ Elpidio hanno denunciato per violenza a pubblico ufficiale e per violazione alla normativa speciale sulle armi un romeno di 24 anni. Il giovane, nel corso di un controllo, alla richiesta di esibire i documenti di identità, ha tentato la fuga a piedi disfacendosi nella corsa di un oggetto in suo possesso, lanciandolo nel cortile di un’abitazione vicina. Una volta raggiunto dai carabinieri. il giovane è stato però bloccato e perquisito. I militari dell’Arma hanno quindi recuperato quanto abbandonato dal fuggitivo, scoprendo che si trattava di una pistola a salve modello 85 auto calibro 8 millimetri priva di tappo rosso. Il giovane non ha inteso fornire motivazioni sul possesso dell’arma che veniva sequestrata per ulteriori approfondimenti.